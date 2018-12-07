بـ16 ألف دولار.. مغربية تسرق حقيبة من كويتية

فقدت كويتية في العاصمة البريطانية لندن، حقيبة باهظة الثمن تبلغ قيمتها 16 ألف دولار، على يد مغربية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الكويتية وخلال رحلة سياحية مع شقيقها في لندن، قصدت متجرًا كبيرًا، وبعد الانتهاء من جولتها، توجهت لآخر على مقربة منه، لتشتري معطفًا، وحين توجهت لغرفة المقاس لتتأكد من قياسه، حاملة معها حقيبتها الثمينة، وهاتفًا محمولًا، خرجت بعدها لتأخذ رأي شقيقها، قبل أن تعود مرة أخرى إلى غرفة القياس، لتفاجأ بوجود الهاتف فقط، واختفاء الحقيبة.

وبعد بحث متواصل، تأكدت الكويتية من اختفاء حقيبتها، فأبلغت المسؤولين، الذين أبلغوا بدورهم الشرطة، التي اطلعت على كاميرات المراقبة، حيث تبين أنه عند خروج المجني عليها من المتجر الأول إلى الثاني، كانت مرصودة قرابة عشرين دقيقة من قبل فتاة، أقدمت لاحقًا على سرقة حقيبتها، وتبين من بصمة الوجه أنها مغربية تقيم في لندن، ولا تحمل جواز سفر بريطاني.

ويجري حاليًا البحث عن المتهمة لضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.