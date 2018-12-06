تفاصيل جديدة بشأن الإفراج عن سعد المجرد

أفرجت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، عن المغني المغربي سعد المجرد مع تقييده بمجموعة من الشروط، ودفعه كفالة مالية قدرها 75 ألف يورو، وفق ما ذكر موقع “فارماتان” الفرنسي.

وصرح محاميه جون مارك فيديدا للصحافة المحلية: “حصل موكلي على سراح مشروط، ولا يمكنني إعطاؤكم المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي”.

إلا أن الموقع ذكر مجموعة الشروط التي وضعتها محكمة الاستئناف بـ”إيكس أون بروفانس” للإفراج عن المجرد، وهي منعه من مغادرة التراب الفرنسي، وتسليم جواز سفره المغربي للسلطات، والبقاء في محل إقامته بباريس، والذهاب إلى أقرب مركز شرطة كل أسبوع لتسجيل حضوره.

ومنع المجرد من زيارة منطقة “إيكس أون بروفانس”؛ حيث اتهم بالاغتصاب للمرة الثانية، وعليه الاستجابة لأي استدعاء رسمي يوجه له.

وسبق للمحكمة نفسها أن رفضت منح السراح للمغني المغربي، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، لكن دفاعه قام باستئناف القرار.

وتبين أنه لم يعد هناك ما يبرر استمرار حبس سعد المجرد، كالحاجة للتحقيق معه أو الخوف من القضاء على الأدلة، حسب نفس المصدر.