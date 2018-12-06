الجمارك العراقية تضبط سلعًا إسرائيلية في منفذ حدودي (صور)

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، اليوم الخميس، ضبط “حاوية بضائع” بحجم 20 قدمًا تحتوي على مواد وسلع إسرائيلية دون أوراق رسمية تخول دخولها إلى البلاد.

وأعلن بيان صدر عن الهيئة أن فرق الجمارك في منطقة أم قصر بمحافظة البصرة جنوب البلاد، تمكنت من ضبط “حاوية” تحتوي على مواد مختلفة إسرائيلية المنشأ ودون أوراق رسمية.

ووفق البيان، فإن عملية الضبط جاءت بناء على توجيهات من المدير العام للهيئة، مما أسفر عن كشف حاويات البضائع في الموانئ، حيث “تم ختمها بالختم الجمركي وإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.

وأكدت الهيئة أن عملية الضبط جاءت في ضوء الإجراءات التي تفرضها في كافة المراكز الجمركية التابعة لها بهدف محاربة التهريب بكافة أشكاله، وفرض سلطة القانون.

إلى ذلك، قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب لـ”إرم نيوز”، إن “عقوبة من جلب هذه المواد تكون أولًا بمصادرة المواد، وعقوبة الشخص تصل من 6 أشهر إلى سنة سجنًا إضافة إلى دفع غرامة مالية”.