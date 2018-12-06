القبض على عصابة تشعل النيران في رواد المنتزهات (فيديو وصور)

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الخميس، اعتقال عصابة تقوم بإحراق الناس في المنتزهات العامة بالعاصمة طهران، بعد انتشار مقطع فيديو أمس لشاب يقوم بإحراق أحد الأشخاص.

لطفا ریتوییت کنید تا این بیمار روانی شناسایی و تحویل پلیس ایران بشه

معتاد یا کارتن خواب یا بی خانمان هرچی که هست انسان هستش این حیوان باید دستگیر و به سزای اعمالش برسه@meemfe @sp_hos @smhadimousavi @a_gholhaki @alimojtahedzade @Mahdiibakhtiari @jostejougar1 @sabaazarpeik pic.twitter.com/cZCuCX677h — Sushians Hiva (@SushiansH) December 5, 2018

وقال قائد شرطة العاصمة الإيرانية طهران، اللواء حسين رحيمي لوسائل إعلام محلية، اليوم، إن “قوات الشرطة شكلت قوة خاصة لتعقب ومعرفة الأشخاص الذين يقومون بإحراق الناس في الحدائق والمساحات الخضراء في طهران”، مضيفًا أن “القوات تمكنت منذ الليلة الماضية من اعتقال عدد من الأشخاص بينهم رئيس العصابة”.

وطلب اللواء رحيمي من المواطنين الاتصال على الرقم المخصص لشرطة الطوارئ لتزويد قوات الأمن بمعلومات عن هوية الأشخاص وأماكن تواجدهم في طهران.

وأضاف المسؤول الأمني الإيراني “رئيس العصابة التي تتولى استهداف المواطنين في الحدائق الخضراء تم اعتقاله ويدعى مهدي بيتي، وهو من أصحاب الجرائم والسرقات”، مبينًا أن المعتقل زعم أن عصابته تتولى استهداف وحرق مدمني المخدرات الذين ينتشرون في شوارع العاصمة طهران.

وانتشر أمس مقطع فيديو يظهر قيام أحد عناصر هذه العصابة بحرق إيراني كان يتواجد بإحدى الحدائق العامة في العاصمة طهران، فيما تقول تقارير صحفية إن هذه الظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة.