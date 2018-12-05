بالماء الساخن.. أردنية تعذب طفلتها حتى الموت لهذا السبب

قضت محكمة أردنية بالسجن 20 عامًا على مواطنة عذبت ابنتها (3 سنوات) باستخدام “الماء الساخن”، مبررة فعلتها بأن الطفلة كانت “تزعجها” كثيرًا.

وفي تفاصيل الجريمة، التي نقلها موقع “رؤيا” الأردني، فقد جرمت محكمة الجنايات الكبرى الأم (25 عامًا) بجناية القتل القصد، بعد قيامها بوضع ابنتها تحت مضخة مياه الحمام “دوش” الساخنة من دون تبريدها لتصاب بحروق أدت إلى “سلخ” جلدها، وتفارق إثر ذلك الحياة متأثرة بجروحها.

وأضاف الموقع أن هذه الحادثة “لم تكن الأولى التي تقدم عليها الأم تجاه ابنتها”، مبينة أن “الأم معروفة لدى إدارة حماية الأسرة بأفعالها العنيفة تجاه ابنتها” إذ كان طليقها قد تقدم بشكوى ضدها لدى الإدارة؛ بسبب معاناة ابنته للتعنيف والضرب أثناء تواجدها مع والدتها، حتى إصابتها بـ”متلازمة الطفل المترنح”، بسبب هز جسدها النحيل بعنف.

وادعت الأم المتهمة أن طفلتها الضحية كانت ترفض تناول الطعام، وأنها كانت كثيرة الحركة وكانت تسبب لها الإزعاج “تغلبها”.

وتوفيت الطفلة في كانون الثاني/يناير الماضي، خلال نقلها للمستشفى بعد إصابتها بـ”حروق سلخية” طالت معظم أنحاء جسدها ورأسها.