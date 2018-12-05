بالصور.. جريمة بشعة أبطالها 6 يمنيين ألقوا صديقهم من الطابق السادس

أقدم 6 أشخاص، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بمدينة الغيظة في محافظة المهرة شرق اليمن، على الاعتداء بالضرب المُبرح على شاب وإلقائه من نافذة أحد الفنادق المُطلة من الدور السادس، ليلقى مصرعه على الفور.

وقال مصدر محلي لـ”إرم نيوز”: “قام 6 أشخاص بضرب شاب، ورميه بعد ذلك من نافذة فندق يُدعى (الراحة) في مدينة الغيظة، إذ كانوا يقطنون في أحد غرفه بالدور السادس، ليفارق المجني عليه الحياة مباشرةً”.

وأفاد المصدر بأن المعلومات متضاربة حتى اللحظة بشأن علاقة كافة الأشخاص الـسبعة (الجناة والمجني عليه) مع بعضهم البعض، هناك من يقول إنهم جميعهم أصدقاء، وآخرون يشيرون إلى أنهم مجموعة من الزملاء الذين يعملون بالسلك العسكري.

ولكن ما أكده المصدر خلال حديثه لـ”إرم نيوز”، أنهم جميعهم ليسوا من أبناء محافظة المهرة، بل جاؤوا من خارجها.

ولفت المصدر إلى أن قوات الأمن قد ألقت القبض على 3 أشخاص من مرتكبي الجريمة، فيما تمكن شركاؤهم من الفرار.