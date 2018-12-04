موظف كويتي يهدد مسؤوله بالقتل بسبب إجازة

هدد موظف كويتي مسؤوله المباشر في العمل، بالقتل، بعدما رفض توقيع إجازة له، بحسب مصدر أمني.

ونقلت صحيفة “الرأي” المحلية، عن المصدر الأمني أن “مسؤولًا تقدَّم ببلاغ إلى مركز الشرطة اتهم فيه موظفًا بتهديده بالقتل على مسمع ومرأى الموظفين الذين تدخلوا في الوقت المناسب قبل تفاقم الأمور، وسيطروا على الموقف”.

وأضاف المصدر أن “المسؤول قال إن الموظفين سمعوا أصواتًا عالية إثر اقتحام الجاني مكتبه وهو بحال غضب، محاولًا إجباره على توقيع الإجازة”.

وأشار إلى أن “المجني عليه زوَّد رجال الأمن ببيانات الموظف الغاضب، وسجلت بحقه قضية شروع بالقتل أحيلت إلى رجال المباحث، إذ ألقي القبض عليه للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّه”.