السجن لموظفين سرقا 100 مرحاض متنقّل‎ قيمتها 80 ألف دولار في ألمانيا

قضت محكمة ألمانية، الثلاثاء، بسجن رجلين إثر إدانتهما بسرقة أكثر من 100 مرحاض متنقل، من مقر شركة ناشطة في مجال التخلص من النفايات.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن محكمة في مدينة “دوسلدورف” غرب ألمانيا، قضت بسجن رجل يبلغ من العمر 40 عامًا مدة 10 أشهر، وآخر مدة 6 أشهر، إثر إدانتهما بتهمة “السرقة” في القضية المذكورة.

ووفق المصدر نفسه، كان الرجلان يعملان في الشركة الناشطة بمجال التخلص من النفايات واعترفا بسرقة المراحيض التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 79 ألفًا و700 دولار.

كما أقر الرجلان أيضًا ببيع تلك المراحيض إلى شركة في هولندا من خلال وسيط لم يكشف عن هويته.

واكتشفت الشركة اختفاء المراحيض من مقرها بعد أشهر من بداية السرقات، ولم تسترد سوى ثلاثة منها فقط، حسب المصدر نفسه، فيما أعلنت الشركة فصل الموظفين.