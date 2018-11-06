طفل يقتل جدته وينتحر لسبب غريب

المصدر: ا ف ب

أقدم طفل في الحادية عشرة من عمره، على قتل جدته، بسبب إلحاحها عليه لترتيب غرفته، قبل أن ينتحر.

وكان الزوجان اللذان يتولّيان تربية الطفل، أمضيا اليوم وهما يطلبان من حفيدهما ترتيب غرفته، لكنّ هذا الأخير تعنّت في الرفض، بحسب ما قال جدّه للشرطة.

وأضاف الجدّ: “كنا نشاهد التلفاز؛ عندما أخذ الطفل سلاحي، وقتل جدته بطلقة في الرأس قبل أن ينتحر”؛ وفق وسائل إعلام في أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة.

وقال ناطق باسم قسم الشرطة في منطقة ماريكوبا إن “الزوجين كانا جالسين على أريكة، عندما باغتهما الصبي من الخلف، وأطلق الرصاص على جدته بواسطة سلاح تابع لجده”.

وأضاف المصدر الأمني: “أراد الجد أن يلاحق الطفل؛ لكنه قرّر أن يسعف زوجته أولًا، فانتهز الحفيد الفرصة لينتحر بواسطة السلاح”.

وفُتح تحقيق لكشف ملابسات هذه الحادثة.