بدء محاكمة إمبراطور المخدرات إل تشابو

المصدر: ا ف ب‎

بدأت في ولاية نيويورك الأمريكية، الاثنين محاكمة تاجر المخدرات المكسيكي، يواكين غوسمان لويرا الملقب بـ “إل تشابو”، الذي تزعّم لمدة 25 عامًا إحدى أقوى عصابات تجارة المخدرات في العالم.

وبعد قرابة عامين على تسليم السلطات المكسيكية “إل تشابو” إلى الولايات المتحدة، في كانون الثاني/ يناير 2017، وصل تاجر المخدرات المعروف إلى محكمة بروكلين مرتديًا بزّة بلون أزرق داكن مع قميص أبيض، وسط تدابير أمنية مشددة.

وبدا “إل تشابو” الذي استعان بمترجم، ويعتبره القضاء الأمريكي أقوى تاجر مخدرات منذ وفاة بابلو إسكوبار في 1993، هادئ البال ومتنبهًا لما يحصل حوله.

ويُتهم غوسمان البالغ من العمر 61 عامًا، بأنه تزعم بين أعوام 1989-2014 منطقة “كارتل سينالوا”، التي أُطلقت على اسم منطقة تقع في شمال غرب المكسيك ينحدر منها تاجر المخدرات.

ويواجه غوسمان في حال أدانه القضاء الأمريكي، عقوبة السجن مدى الحياة.

وبحسب بيان الاتهام، هرّبت هذه العصابة أكثر من 154 طنًا من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، فضلًا عن كميات كبيرة من الهيرويين والميثامفيتامين والماريغوانا تقدر قيمتها بـ14 مليار دولار.

وبدأت المحاكمة باختيار 12 عضوًا في هيئة المحلّفين، و6 ردفاء لهم من بين 100 شخص، على أن تتخذ الهيئة حلّتها النهائية الجمعة.

وستبقى أسماء أعضاء هيئة المحلفين طي الكتمان لحمايتهم، وكل يوم سيرافقهم حوالي 20 عنصرًا مسلحًا مع كلاب مدربة في طريقهم إلى المحكمة الخاضعة لتدابير حماية مشددة.

وبعد جلسات ستستمر قرابة 4 أشهر، سيقرر المحلّفون ما إذا كانت الأدلة كافية لإدانة “إل تشابو” بـ11 تهمة رئيسة، من بينها الاتجار بالمخدرات وتوزيعها وحيازة أسلحة نارية وغسل أموال، عدا تهمة القتل مع أن المدّعين يؤكدون أنهم قادرون على إثبات أنه خطط لما لا يقل عن 37 عملية اغتيال.