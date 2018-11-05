اكتشف خيانة زوجته المصرية فانتقمت منه بمساعدة عشيقها

بعد أن اكتشف خيانتها وإقامتها علاقة آثمة مع رجل آخر، بادرت سيدة مصرية إلى قتل زوجها بمعاونة عشيقها، وسارعت إلى إبلاغ السلطات الأمنية لإبعاد التهمة عن نفسها، في محافظة سوهاج جنوب البلاد.

واستعانت الجانية بعشيقها وشخص آخر؛ للتخلص من زوجها بعد أن اكتشف خيانتها في موقف مجرد من المشاعر الإنسانية، وقتلاه دون رحمة.

وتلقت مديرية أمن سوهاج بلاغًا من زوجة القتيل وتدعى “أميرة.م.ج”، يفيد بمقتل زوجها “ناصر.ع.أ”، والمقيميْن بنجع مصلح دائرة قسم أول سوهاج جنوب البلاد، في محاولة لإبعاد التهمة عن نفسها

ولكن الجهود الأمنية بالإقليم توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته بالاشتراك مع كل من: “محمود.خ.م”، و”عادل.ع.ع”؛ لوجود علاقة آثمة بين زوجته والأول.

من جانبها، ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وجرى عرض المتهمين على النيابة العامة، والتي قررت حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق.