“سكين” معلق على شجرة يقود لكشف قاتل زوجين طعنًا في الأردن

بعد أربعة أشهر على ارتكابه جريمته، تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية من القبض على مرتكب جريمة راح ضحيتها رجل يبلغ من العمر 39 عامًا وزوجته البالغة 36 عامًا، في منطقة دير السعنة، بلواء الطيبة، في محافظة إربد شمال الأردن .

وبحسب مصدر أمني فإن الأجهزة المختصة تمكّنت من إلقاء القبض على القاتل، وهو من سكان المنطقة، إذ مثلّ جريمته، يوم أمس الأحد، بحضور المدعي العام والأجهزة المعنية .

وقال المصدر في تصريح مقتضب لـ”إرم نيوز”، “إن الأجهزة الأمنية عثرت على أداة الجريمة بالصدفة عصر يوم الأحد بعد ورود بلاغ من قبل أحد المواطنين أثناء قطافه للزيتون في منطقة وادي دير السعنة، وهو المكان الذي كان تم العثور فيه على جثة الزوجين المغدورين إذ عثر على سكين معلق على شجرة زيتون” .

وأضاف المصدر أنه وفور تلقي البحث الجنائي للبلاغ من المواطن توجهت الأجهزة المختصة إلى المكان، حيث قادت الأدلة للكشف عن هوية القاتل، موضحًا أن القاتل كان من بين المشتبه فيهم وتدور حوله شكوك، لكن عدم العثور على أداة الجريمة، وهي ” سكين “، كان عائقًا أمام المحققين لمواجهة القاتل بالأدلة.

وأشار المصدر إلى أنه وبعد أن تم القبض عليه، اعترف القاتل بارتكابه الجريمة لخلافات شخصية، فيما قام برمي أداة الجريمة من مسافة في ذات المكان لتستقر على شجرة زيتون.

وكان الزوجان المغدوران تعرّضا لـ23 طعنة في أنحاء متفرقة؛ وفق تقرير مركز الطب الشرعي الأردني، الذي صدر قبل حوالي أربعة أشهر.