مصرية تعذب ابنتها حتى الموت

أقدمت سيدة مصرية في محافظة القليوبية، على تعذيب ابنتها وحبسها دون طعام، ما تسبب بوفاتها، بدعوى خروجها دون علم والدتها.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغًا يفيد بقيام ربة منزل، بالاعتداء وضرب ابنتها، ما تسبب بوفاتها.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمة، واعترفت بارتكاب الواقعة وقيامها بتوثيق نجلتها، والتعدي عليها بالضرب بـ”الخرطوم” وحبسها وتركها دون طعام لمدة 3 أيام حتى فارقت الحياة.

ووفق التحقيقات، فإن المتهمة أقدمت على تلك الجريمة، “بدعوى سوء سمعة وسلوك نجلتها وخروجها من المنزل دون علمها”.

من جانبها أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة الفتاة.