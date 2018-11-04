جرائم السرقات تنتشر في محافظة إيرانية.. ومطالب بتركيب كاميرات

دعا مسؤول أمني في محافظة كرمان الإيرانية، إلى تركيب كاميرات مراقبة في الممرات والشوارع، وذلك بعد زيادة معدلات السرقات في المحافظة.

وذكر موقع “إيران واير”، أن المدير العام للأمن لمحافظة كرمان خليل الله همايي راد، دعا خلال اجتماع مع رؤساء بلديات المحافظة، لتركيب كاميرات على الطرق.

وفي هذا العام، أعلن العميد رضا بني أسدي فر قائد قوات الشرطة في المحافظة، عن ازدياد حالات السرقة في “كرمان” بعد موجة الجفاف، والظروف الاقتصادية الصعبة التي ضربتها، مشيرًا إلى أنه على المؤسسات الحكومية زيادة مستوياتها الأمنية.

ووفقًا لتقارير رسمية فإن السرقات، والمواد المخدرة، هي من أكثر الجرائم شيوعًا في المحافظة.

وفي يونيو/حزيران الماضي قال رئيس شرطة التوعية في المحافظة، يد الله حسن بور، إنه تم ضبط اثنين فقط من بين مرتكبي 242 عملية سطو.

وأشار حسن بور إلى أن غالبية السرقات كانت مرتبطة بالسيارات، مضيفًا أن هذه السرقات كانت تشكّل حوالي 20% من جميع السرقات.

وطبقًا لمسؤول الشرطة، فإن 14% من عمليات السطو في كرمان ترتبط بالمنازل، و9% بالماشية، و11% تتعلق بالمحال.