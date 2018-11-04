القضاء الأردني يحيل ملف اللواء الحنيني لأمن الدولة

وجه مدعي عام الجنايات الأردنية تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان لقاتل اللواء الحنيني، في تشرين الأول الماضي، بعدما أسند للقاتل تهمة القتل العمد خلافًا لأحكام المادة ١/٣٢٨ من قانون العقوبات.

وفي التفاصيل، أنهى مدعي عام الجنايات التحقيق بالقضية، حيث خلصت التحقيقات إلى أن ما حدث يشكل جريمة إرهابية، وهي من اختصاص محكمة أمن الدولة .

وكان اللواء الحنيني قد أطلق عليه النار من مسدس غير مرخص، خلال تواجده مع زوجته أمام منزل قيد الإنشاء، في محافظة مأدبا الأردنية .

كما وجه المدعي العام جنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، خلافًا لأحكام المادة ٣/٤/١١/د من قانون العقوبات الأردني .

وقرر المدعي العام توقيف القاتل ١٥ يومًا قابلة للتجديد، في مركز إصلاح وتأهيل جويدة.