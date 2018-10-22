انتحار راهب فرنسي بعد اتهامه بالاعتداء جنسيًا على قاصرين

أعلنت “أبرشية اورليانس” والنيابة العامة التابعة لبلدية مونتارغيس الفرنسية، اليوم الإثنين، إقدام الأب بيير-ايف فوميري على الانتحار، والعثور عليه مشنوقًا، يوم السبت الماضي، في مسكنه ببلدة “جيان”، بعد اتهامه في قضية اغتصاب قاصرين.

وبحسب موقع “لوباريزيان”، فقد تم فتح تحقيق داخلي بشأن القضية في الـ 7 من سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما اتهمته الأبرشية بـ “سلوك غير مناسب تجاه المراهقين بين 13 و 14 عامًا”، خصوصًا “الاقتراب الجسدي” و”التصرف غير المحترم مع فتاة صغيرة أخذها بين ذراعيه ورافقها عدة مرات بالسيارة”، وفقًا لتصريح أسقف أورليانز جاك بلاكارت للصحافة.

وكل الأفعال المشار إليها سالفًا لا تمثل دليلًا للمتابعة القضائية، لذا طلب الأسقف من الراهب المتهم مغادرة المكان لبعض الوقت، حيث امتثل الأخير للأمر، لكن النائب العام بمونتارغيس، لويك ابريال، أكد أن النيابة العامة فتحت تحقيقًا أوليًا يوم الـ 21 من سبتمبر/أيلول؛ “للاشتباه في اعتداء جنسي على قاصر عمرها أقل من 15 عامًا”، استنادًا إلى “معلومات مثيرة للقلق” .

وعاد الراهب المنتحر إلى جيان في الـ 8 من أكتوبر/تشرين الأول بموافقة الأسقف، لكنه لم يباشر نشاطه المعتاد، وتم التحقيق معه عدة مرات، ثم الاستماع إليه “كشاهد” يوم الـ 15 من أكتوبر/ تشرين الأول، في “غياب فعل جنائي مادي”، حسب الوكيل العام.

ويبدو أن الراهب الذي كان عمره 38 عامًا، لم يحتمل فيما يبدو ما آلت إليه الأمور وفضّل الانتحار.