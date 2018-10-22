ابن قنصل خليجي بدبي يعتدي على شرطيين ويهددهما بـ”شخصية رفيعة”

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات بدبي في دولة الإمارات، أمس الأحد، عن اعتداء ابن قنصل خليجي على اثنين من أفراد الشرطة، ومقاومتهما بالقوة والعنف والسب، أثناء محاولتهما ضبطه بينما كان يقود مركبة لا تحمل لوحة أرقام، بطيش وتهور على الشارع العام.

وبحسب صحيفة “البيان” المحلية، فقد كشفت النيابة أن المتهم البالغ من العمر 30 عامًا، عاطل عن العمل، وأنه هدد الشرطيين بفصلهما من عملهما، مدعيًا معرفته بشخصية أمنية رفيعة المستوى في دبي، كما هددهما كذلك بعائلته وأنه “سيعلمهما الأدب”.

وقال أحد الشرطيين (المجني عليهما) في التحقيقات إنه وزميله شاهدا مركبة يقودها سائقها بطيش وتهور ودون لوحات أرقام، فتتبعاها، ولما توقف سائقها، طلبا منه إبراز ما يثبت هويته، فأبرز لهما رخصة قيادة غير واضحة البيانات، فرفضاها، وطلبا منه هوية أخرى، لكن لم يعجبه ذلك، وراح يسخر منهما، ويرد عليهما ” انا ابن دبلوماسي”، حتى أنه حاول الاعتداء على أحدهما بلكمه على وجهه، إلا أن “الأخير” تفادى تلك اللكمة، وهددهما بالقول إنه “دبلوماسي”، ويعرف شخصية أمنية رفيعة المستوى في دبي، وسيسعى من أجل إنهاء خدماتهما في الشرطة، إضافة إلى قوله لهما “لن أدخل مركز الشرطة ولا دقيقة واحدة، وحتى لو دخلت، فسأعرف كيف أصل لكما بعد الخروج، فأنا من “العائلة الفلانية”، وقادر على تأديبكما”.