عسكري كويتي يتهم 4 أشخاص باختطافه وهتك عرضه

أقام عسكري في دولة الكويت دعوى قضائية ضد 4 أشخاص اتهمهم فيها بخطفه وهتك عرضه، مبيّنًا أنه يعرف أحدهم.

وبحسب صحيفة “الرأي” المحلية، فإن “عسكريًّا يعمل في الداخلية ويبلغ من العمر 25 عامًا، اتهم 4 أشخاص بخطفه وهتك عرضه في ساحة ترابية بعد تهديده بالقتل”.

وأضافت الصحيفة أنه “بالقبض عليهم أنكر الأشخاص الأربعة واقعة هتك العرض، وأقروا بضربه فقط بسبب قيامه بخطبة شقيقة أحدهم وتجاوزه حدود الأدب معها”، على حد قولهم.

وقال العسكري في بلاغه إنه “كان برفقة صديقه و3 أشخاص لا يعرفهم، إذ أوهمه الصديق بالتوجّه في نزهة إلا أنهم خطفوه وانطلقوا به إلى ساحة ترابية وأشهروا بوجهه السواطير وهددوه، ثم قام صديقه بالاعتداء عليه، ثم هدده الباقون وتوعدوه بالأذى في حال أبلغ عنهم ثم انطلقوا وتركوه”.

وكشف مصدر أمني أن المجني عليه قدَّم بيانات الصديق، وتم ضبط المتهمين وإخضاعهم للتحقيق.