اختفاء شاب كويتي يقود الأمن لجريمة مزدوجة (صورة)

تمكنت الشرطة الكويتية من حل لغز اختفاء مواطن كويتي عشريني، توارى عن الأنظار في ظروف غامضة ولم يتم العثور عليه حتى اليوم الأحد.

وقال حساب “المجلس” الكويتي على “تويتر” إن أفراد مباحث الفروانية، جنوب مدينة الكويت، عثروا على جثة الشاب المفقود، سالم العماش (26 سنة) في منطقة الدائري السابع.

رجال مباحث الفروانية يتمكنون من فك لغز اختفاء الشاب المفقود سالم العماش «26 سنة» .. حيث اتضح بأنه قُتل على يد شابان أحدهما سعودي والاخر بدون وتم القبض عليهما حيث اعترفا بارتكاب بالجريمة ثم قاما بالتخلص من الجثة عبر رميها في بر الدائري السابع. pic.twitter.com/YVIj3O5pFY — المجلس (@Almajlliss) October 21, 2018

وأضاف الحساب في تغريدة، أرفق فيها صورة الشاب العماش، أنه قُتل على يد شابين أحدهما سعودي والاخر من فئة “البدون”.

وألقت الشرطة القبض على القاتلين، الذين اعترفا بارتكاب الجريمة وأنهما قاما بالتخلص من الجثة ورميها في بر (صحراء) الدائري السابع.