اختفاء شاب كويتي يقود الأمن لجريمة مزدوجة (صورة)

اختفاء شاب كويتي يقود الأمن لجريمة مزدوجة (صورة)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

تمكنت الشرطة الكويتية من حل لغز اختفاء مواطن كويتي عشريني، توارى عن الأنظار في ظروف غامضة ولم يتم العثور عليه حتى اليوم الأحد.

وقال حساب “المجلس” الكويتي على “تويتر” إن أفراد مباحث الفروانية، جنوب مدينة الكويت، عثروا على جثة الشاب المفقود، سالم العماش (26 سنة) في منطقة الدائري السابع.

وأضاف الحساب في تغريدة، أرفق فيها صورة الشاب العماش، أنه قُتل على يد شابين أحدهما سعودي والاخر من فئة “البدون”.

وألقت الشرطة القبض على القاتلين، الذين اعترفا بارتكاب الجريمة وأنهما قاما بالتخلص من الجثة ورميها في بر (صحراء) الدائري السابع.

 

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