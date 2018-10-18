إيران تعترف بأن 35% من إنتاج أفغانستان للمخدرات يمر عبر أراضيها

كشف المدير العام لمكتب البحث والتدريب في مقر مكافحة المخدرات في إيران، حمید رضا صرامي، أن 35 % من المخدرات التي يتم إنتاجها في أفغانستان يمر من خلال إيران.

ونقل موقع “إيران أمروز” قول صرامي لوكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية: إن “إيران فيها مليونان و800 ألف مدمن مخدرات في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 64 عامًا”.

وأضاف أن هناك نحو 850 ألف مدمن إيراني تحت مظلة الرعاية والخدمات الصحية الآن في البلاد، موضحًا أن المخدرات تسببت في وفاة الكثيرين في إيران خلال الفترة الأخيرة.

ويعتبر الأفيون أكثر المخدرات تعاطيًا بين المدمنين الإيرانيين بنسبة 56.3 %، وهناك 156 ألف امرأة مدمنة في إيران.