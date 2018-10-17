استقالة وزير متهم بالاعتداء الجنسي على 20 امرأة

المصدر: ا ف ب

قدم وزير الدولة للشؤون الخارجية في الهند استقالته، اليوم الأربعاء، بعد ان اتهمته نحو عشرين امرأة بالتحرش الجنسي في إطار حركة “#مي تو”.

وقال الوزير ام جي أكبر، الصحافي المخضرم الذي امتهن السياسة في بيان: “بما أنني قررت اللجوء إلى العدالة عبر المحكمة بصفتي الشخصية فإنني أرى أنه من المناسب التنحي عن منصبي ومواجهة الاتهامات الباطلة التي سيقت ضدي”.

وواجه أكبر الأسبوع الماضي سيلًا من الاتهامات بعد أن اتهمته الصحافية بريا راماني بسلوك غير لائق عندما عملا معًا إبان التسعينيات، لكنه نفى الأحد هذه الاتهامات وقال في اليوم التالي إنه سيقاضيها بتهمة التشهير.

ومنذ ذلك الحين أعلنت 20 امرأة أخرى استعدادهن للشهادة ضده.

وتصدرت حركة “#مي تو” في الهند عناوين الصحف على مدار الأيام القليلة الماضية حيث تشارك النساء حسابات تتعلق بحالات تحرش مزعومة ارتكبها العديد من الرجال المتنفذين، بينهم منتجو أفلام في بوليوود ومحررون صحافيون وممثلون.

والجمعة، توقف إنتاج فيلم “هاوسفول 4” في بوليوود بعد أن دعا بطل الفيلم أكشاي كومار إلى التحقيق بمزاعم تحرش ضد مخرج الفيلم ساجد خان والممثل نانا باتيكار.

واتهمت ثلاث نساء خان بالتحرش الجنسي في اليوم السابق لوقف الفيلم.