الإعدام شنقًا لمؤذن مسجد اغتصب طفلة في السودان

قضت محكمة جنايات كسلا، المختصة بقضايا الأسرة والطفل في السودان، بإعدام مؤذن مسجد شنقًا عقب إدانته باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخمس سنوات من عمرها.

وقال قاضي المحكمة في قراره: “قاتل البراءة يقتل”، لافتًا إلى أن “تقرير الكشف الطبي أكد على ارتكاب الجريمة بوحشية، واطمأنت المحكمة من خلال ما توفر لها من بينات لإدانته بمخالفة المادة 45 من قانون الطفل المتعلقة باغتصاب الأطفال”، بحسب ما نشرته صحيفة “آخر لحظة” المحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن “المتهم في الستين من عمره، وهو مؤذن في أحد مساجد قرى كسلا، فيما جدة الطفلة المجني عليها تسكن جوار المسجد وفي يوم الحادث طلبت منه صيانة مجرى مائي في المنزل، واستمر في العمل لساعات وانتهز خلالها الفرصة لاغتصاب الطفلة بصورة وحشية، بحسب ما أكد التقرير الطبي”.

يشار إلى أن السودان شهد في الفترة الأخيرة، عدة جرائم اغتصاب أطفال، ما دفع المجتمع وجمعيات مناصرة الأطفال إلى زيادة التوعية والتحذير بخطر المغتصبين، بالإضافة للمطالبة بإضافة نص في قانون الطفل عبر البرلمان يقضي بإعدام مغتصبي الأطفال في ميدان عام لتحقيق الردع العام.