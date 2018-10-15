حجز الحكم على جريمة “صباح الناصر” في الكويت

حجزت محكمة التمييز في دولة الكويت قضية جريمة القتل في منطقة صباح الناصر للحكم، وذلك بعد إلغاء الاستئناف الحبس المؤبد والقضاء بحبس المتهم سنة عن تهمة القتل الخطأ.

وتعود وقائع الجريمة إلى أكثر من عامين، حين ورد بلاغ للشرطة عن جريمة قتل راح ضحيتها كويتي، بعد خلاف مع مواطن آخر في أحد الطرق الرئيسية أعقبته مطاردة ثم جريمة القتل.

وبحسب “القبس” المحلية، فإن بلاغا ورد عن كويتي (يبلغ 18 عاما) مضرجا بدمائه أمام منزله في “صباح الناصر”، وبعد التوجه للموقع تبين أن المجني عليه قد فارق الحياة نتيجة طعنة نافذة بسلاح أبيض تلقاها في بطنه.

وكشفت المصادر أن كويتيا (يبلغ 16 عاما) سلم نفسه للشرطة، وأقر بتسديده طعنة نافذة لشاب بسبب “بصق” الأخير عليه أثناء مرورهما في أحد الشوارع، وأحيل إلى نيابة الأحداث لاستكمال التحقيقات معه.