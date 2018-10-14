شجار بين رجل وصديقته ينتهي بمقتل طفلة طعنًا (صورة)

أقدمت سيدة فرنسية في بلدة “كاستيلنوداري” جنوب البلاد، على ارتكاب جريمة بشعة راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، بعدما تلقت الأخيرة طعنات بالسكين وهي نائمة.

وفي التفاصيل، أوردت الصحيفة الجهوية الفرنسية، “لانديبوندون”، خبرًا أفاد بمقتل طفلة نتيجة تعرضها لطعنات من قبل صديقة والدها، بسبب شجار بينهما.

وذكرت الصحيفة، بأن جيران المنزل الذي شهد الجريمة، اتصلوا برجال الإنقاذ ليلًا، للإبلاغ عن وقوع شجار بين رجل وامرأة، لكن وعند حضور رجال الأمن عثروا على الطفلة وهي بحالة سيئة جدًا بسبب تعرضها للطعن.

ونقل الفريق المختص الطفلة إلى المستشفى، لكنها ما لبثت إلا أن فارقت الحياة، متأثرة بجروحها.

وتوصلت التحقيقات الأولية إلى ارتكاب صديقة الأب للجريمة انتقامًا من صديقها الذي طعنته أيضًا في ساقه، فيما ألقي القبض عليها تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيق.