تفاصيل جديدة حول عملية السطو على بنك الخليج في الكويت

أنكر المتهم بالسطو على بنك الخليج في منطقة حولي الكويتية، التهم المنسوبة إليه، في الحادثة التي وقعت في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أن اعترف سابقًا بالجريمة واستخدامه مسدسًا غير حقيقي.

وأنكر المتهم في جلسة المحاكمة، يوم الأحد، ارتكابه جريمة السطو وتهمة التشبه بالنساء، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وكانت أجهزة الأمن، قد ألقت القبض على المتهم بعد يومين من عملية السطو، وهو أردني الجنسية في العشرينات من عمره وليست لديه أي سوابق.

وتمكّن المتهم من سرقة 4500 دينار.

وكان منفذ عملية السطو قد هدد الموظفين في البنك بأنه في حال عدم تسليمه النقود، سيطلق النار ويفجر نفسه، مستخدمًا مسدسًا (لعبة) ومرتديًا عباءة ونقابًا، ليفر هاربًا بعد أن استولى على الأموال.