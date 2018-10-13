بينهم امرأة تزوجت رجلين في الوقت نفسه.. محكمة سعودية تُدين 7 أشخاص بتهمة “إشاعة الفاحشة”

أصدرت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة حكمًا نهائيًا على 7 أشخاص، يقضي بالسجن والغرامة ومصادرة المضبوطات وفصل الخدمة عن هواتفهم، بعد إدانتهم بممارسة أعمال منافية للآداب بغرض الكسب المادي، وحيازة مقاطع وصور خليعة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، فقد أوصت المحكمة بإبعاد المدانين من البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.

وكان المدعي العام في النيابة اتهم 4 رجال و3 سيدات من جنسيات آسيوية بالاشتراك في أعمال منافية للآداب وممارسة أعمال مخلة، والتستر على خادمات هاربات والاتجار بهن، وإعداد وكر لممارسة الأعمال المخلة، وتخزين مقاطع وصور مخلة بالآداب العامة في هواتفهم.

وكشفت التحقيقات أن إحدى المتهمات خادمة آسيوية درجت على إرسال صور غير لائقة وعارية عبر “الواتساب” لاستقطاب الآخرين، وأخرى تزوجت آسيويًا وهي على ذمة زوجها الأول.

واعتبر المدعي العام أن ما أقدم عليه المتهمون فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا، وطالب بعقوبات تعزيرية زاجرة مع مصادرة جميع المضبوطات من هواتف ومبالغ مالية.

وبعد الاستماع إلى ردود المتهمين وبناء على إقرار المدعى عليهم بإشاعة الفاحشة في المجتمع والرضا بالرذيلة ثبتت إدانتهم، وحكمت المحكمة على زعيم المجموعة بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 30 ألف ریال، وصرف النظر عن تهمة الاتجار بالبشر، ومصادرة مبلغ 9 آلاف ریال والجوال المضبوط معه.

وتضمن الحكم على المتهم الثاني الحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف ریال، وتضمن الحكم سجن 3 آسيويات سنتين، وفرض غرامة مالية على كل واحدة 10 آلاف ریال تعزيرًا، ومصادرة هواتفهن.