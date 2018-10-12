القضاء الألماني: المتهم بمقتل الصحفية البلغارية أنكر اغتصابها

أعلن القضاء الألماني اليوم الجمعة، أنه سيتم تسليم المتهم بقتل الصحفية الحسناء “فيكتوريا” إلى السلطات البلغارية في “وقت قريب”، مؤكدًا أن المتهم اعترف بقتل المذيعة تحت تأثير الخمر والمخدرات، لكنه أنكر اغتصابها.

وبحسب موقع”أوروبا 1″، قالت النيابة العامة في مدينة “تسيلة” في ولاية ساكسونيا السفلى، إن المدعو “سيرفان كراسيميروف” الهارب إلى ألمانيا لم يعارض تسليمه لسلطات بلاده، وسيتم ذلك “خلال 10 أيام”.

واعترف المتهم البالغ من العمر 20 عامًا، بأنه “تبادل الشتائم مع الضحية يوم 6 تشرين أول/أكتوبر الجاري، وكان تحت تأثير الخمر والمخدرات، فلكمها في وجهها”، ثم ألقى بها بين الأشجار، موضحًا أنه لم يكن ينوي قتلها “كما نفى اغتصابه لها”، حسب بلاغ النيابة العامة.

وتم اعتقال المتهم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي بألمانيا، بناء على مذكرة اعتقال دولية، أصدرتها السلطات البلغارية بعد العثورعلى حمضه النووي في مكان الجريمة.

وكان النائب العام البلغاري، قد أعلن يوم الأربعاء، أن المحققين يرجحون “اعتداءً تلقائيًا لاستغلال الضحية جنسيًا”.

وأثار مقتل مذيعة القناة المحلية TVN البالغة من العمر 30 عامًا “فيكتوريا مارينوفا”، الكثير من ردود الفعل المدينة للجريمة داخل بلغاريا وخارجها، والتي ربطت أغلبها ما حدث بتقديمها برامج تحارب لوبيات الفساد في بلادها.

وكانت أبرز ردود الفعل ما قاله نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، إن “صحفية شجاعة سقطت وهي تحارب من أجل الحقيقة وضد الرشوة”.