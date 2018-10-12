البحرين.. الكشف عن تطورات جديدة في محاكمة قاتل الإمام عبدالجليل الزيادي

كشفت النيابة العامة في البحرين، عن آخر تطورات قضية مقتل إمام مسجد “بن شدة” في المحرق، عبدالجليل الزيادي، مؤكدة أن ما بدر من المؤذن البنغالي المتهم تجاوز الإجرام والاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيان الجريمة في بيت من بيوت الله.

ومن جهة أخرى، وبحسب موقع “الأيام” المحلي، استجابت المحكمة لطلب محامي الدفاع عن المؤذن بعرض موكله على الطب النفسي؛ للتأكد من مسؤوليته عن تصرفاته من عدمها، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال رئيس نيابة المحرق، إن “المحكمة استكملت النظر في القضية وقد مثل المتهمان ودفاعهما في الجلسة، وتم استعراض وقائع الجريمة والأدلة ضد المتهمين، والتي تقطع بارتكابهما الجرائم المسندة إليهما، فضلًا عن تقارير الطب ونتائج المختبر الجنائي التي أكدت احتواء العينات المرفوعة من مكان الجريمة على آثار تخص المتهم الأول، وتؤكد مساعي المتهم الثاني لمساعدة الأول في إخفاء جثة المجني عليه، فيما أشارت النيابة إلى أن جميع هذه الأدلة لا يداخلها لبس ولا غموض ومن ثم تخلص عن حق إلى إدانة المتهمين”.

وسبق أن اعترف المؤذن (المتهم الرئيس) بتخطيطه لعملية القتل واستدراج الإمام بعد صلاة الفجر، حيث طلب منه تصليح إنارة بالقرب من خزانة الأحذية، وبحسن نية توجه الإمام إلى المكان، بينما جلب المتهم قطعة الحديد التي أخفاها بمكان وضع الأحذية، وباغت المجني عليه وضربه عدة ضربات على رأسه وكتفيه ليسقط مضرجًا بدمائه، ثم شق بطنه بسكين ليتأكد من موته، وبعدها قطعه ووضعه في “سطلين” كبيرين، وحاول التخلص منه في “السكراب”، لكن شخصًا اشتبه به وتم ضبطه.