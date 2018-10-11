أب في الكويت يحوّل ابنه “معاقًا” ليستفيد منه ماليًا

تقدم شاب (يبلغ من العمر 18 عامًا) في دولة الكويت بشكوى ضد والده واللجنة الطبية في وزارة الصحة يتهمهم فيها بجعله “معاقًا” لكي يستفيدوا منه ماليًا، وهو سليم.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، فقد استغل الأب ابنه منذ عام 2009، عندما توجه إلى وزارة الصحة مصطحبًا إياه معه وهو لا يزال طفلًا وادّعى أنه معاق ذهنيًا، حيث تم عرضه على لجنة طبية وتم تسليم والده كتابًا يفيد بأن طفله معاق ذهنيًا، وعليه تسلّم مبالغ من الدولة على بند المعاقين لابنه.

وأضاف الشاب أنه يبلغ الآن من العمر 18 عامًا، ولا أحد يرضى تزويجه، والوزارات ترفض تعيينه، والجميع يردد له “أنت معاق” عندما يتقدم للعمل، مؤكدًا في شكواه التي قدمها ضد والده وهيئة الإعاقة أنه سليم ولا يعاني من أي أمراض.

وعرضت النيابة الشاكي على لجنة طبية للكشف عليه، فتبين أن الشاب سليم جسديًا وذهنيًا ولا يعاني من أي أمراض.

وقال الشاب في شكواه: “لقد توقفت حياتي، ولا أعرف ماذا أفعل، والدي تسلّم المبالغ التي خصصت للمعاقين وأنا كنت صغيرًا لا أعرف ماذا أفعل، فما هو ذنبي؟”.

وطالب بمعاقبة والده وكل من ساعده في اللجنة الطبية لكي يستفيدوا ماليًا من جعله معاقًا، فيما قررت النيابة استدعاء الأب، واللجنة الطبية التي أصدرت تقريرها بكون الابن معاقًا، للتحقيق وكشف حقيقة تزوير التقرير الذي يفيد بأن الشاب معاق ذهنيًا.