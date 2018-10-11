إدانة المتهم بقضية الإماراتية “كشونة” وصدور هذه الأحكام بحقه

أدانت محكمة جنح أبوظبي في دولة الإمارات، اليوم الخميس، خليجيًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، المتهم بقضية “سب كشونة“، وتغريمه 300 ألف درهم (82,191 دولار) عن تهمة السب باستخدام تقنية المعلومات، مع الأمر بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحساب المستخدم في الواقعة لمدة شهرين ومصادرة الهاتف المضبوط، وإلزام المشكو في حقه بالرسوم القضائية.

ووفقًا لصحيفة “الإمارات اليوم”، المحلية، فقد قررت المحكمة قبول الدعوى المدنية شكلًا، وإلزام المتهم بأداء مبلغ 21 ألف درهم (5,753 دولار) كتعويض مؤقت للمدعي وإلزامه بالرسوم.

وكان المتهم قد قام بنشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل “انستغرام”، وهو يوجه عبارات شتم وقذف لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة إعلاميًا بـ”كشونة”، وذلك بعد تصوير “كشونة” لنفسها وهي تقود سيارتها في السعودية إبان السماح للنساء بالقيادة، لمشاركة النساء في المملكة فرحتهن.

وكانت النيابة أمرت بحبس المشكو في حقه، الذي تم تكفيله بعد نشره التعليق في 26 يونيو/حزيران الماضي.

واعتبرت “كشونة” أن ما ورد على لسان المتهم قد حط من سمعتها، وخدش شرفها وحياءها، كما أصابها بأضرار معنوية جسيمة.