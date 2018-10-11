عروس عربية تخون زوجها في “الصباحية”و تقتل شقيقته

ألقت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الخميس، القبض على مواطنة في محافظة الجيزة، لاتهامها بقتل شقيقة زوجها طعنًا بسبب خوفها من افتضاح أمرها وكشف خيانتها الزوجية.

وتشير التفاصيل، التي وردت في نشرة أمنية لمديرية أمن الجيزة، إلى أن الزوجة وقعت في عشق أحد جيران الزوج منذ ليلة “الصباحية” وقام بمعاشرتها جنسيًا لمدة عام كامل، مُستغلًا انشغال زوجها بالذهاب إلى العمل.

وتسببت واقعة جرت بطريق المصادفة في اكتشاف شقيقة زوج المتهمة واقعة الخيانة بعدما استمعت لمكالمات هاتفية تجمع الطرفين، إلى جانب ملاحظتها تردد زوجة شقيقها على منزل أحد جيرانه بشكل يومي.

وقررت شقيقة الزوج مواجهة المتهمة بأفعالها والتي اعترفت لها بالوقوع في عشق ومعاشرة أحد جيران زوجها منذ ليلة “الصباحية” بزعم تقصير الزوج معها.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بقيامها بقتل شقيقة زوجها بعد علم الأخيرة بواقعة الخيانة، حيث استغلت عدم وجود أي أشخاص في منزل العائلة وصعدت إلى شقة المجني عليها وطعنتها عدة طعنات نافذة.

فيما قررت نيابة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين استكمال الإجراءات اللازمة بالقضية.