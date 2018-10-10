“بدون” بالكويت يسرق السيارات “تباهيًا” أمام صديقته الإيرانية

ضبطت الجهات الأمنية في دولة الكويت لصًّا امتهن سرقة المركبات، لكنَّه ما لبث أن هرب من مركز الشرطة، فأعاده والده بعد ساعتين من هروبه للشرطة.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “الرأي” المحلية، ذكر مصدر أنه تم إيقاف اللص بعد تعدد قضايا سرقات المركبات التي تترك في وضعية تشغيل ويتم العثور عليها بعد فترة.

وإثر تحرّيات تبيَّن أن اللص هو شاب “بدون” من مواليد 1992، وتم ضبطه مقابل منزل أسرته، حيث كان يستقل سيارة مسروقة، واقتيد لمركز الشرطة للتحقيق معه وأودع النظارة، وبانشغال رجال الأمن تمكن من الهرب، فتشكل فريق أمني لإعادته، لكنهم فوجئوا بوالده يحضره ويسلمه لهم.

وأقر المتهم بسرقة 8 مركبات من محافظات الأحمدي والجهراء ومبارك الكبير، مبيّنًا أنه تعمد طمس أي آثار خلفه، وأنه كان يسرقها فقط إرضاءً لصديقته الإيرانية “الفاتنة”، وفق تعبيره، وأنه كان يصطحبها بالسيارات المسروقة في نزهات.

وقال إن “المسألة بدأت بعد تعريفه بنفسه أمام صديقته أنه تاجر سيارات، ومن أجل إقناعها احترف سرقة المركبات”.

وأكد في أقواله أن صديقته الإيرانية تستحق “الكشخة” (أي التباهي)، نافيًا أن يكون لصًّا، مبررًا أنه لا يتربح من وراء سرقة المركبات كما لا يتملكها، بل يفعل ذلك من أجل صديقته فقط.