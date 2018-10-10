القبض على قاتل المذيعة الحسناء بعد اغتصابها

بدأت تتكشف ملامح جريمة اغتصاب وقتل المذيعة التلفزيونية المرموقة في بلغاريا فيكتوريا مارينوفا، والتي صدمت تصفيتها البشعة أوروبا.

وكان عثر على جثة مارينوفا (30 عامًا) في متنزه قرب نهر الدانوب في مدينة روسي مسقط رأسها في بلغاريا يوم السبت، وقال ممثلون للادعاء إنها تعرضت للاغتصاب والضرب ثم قتلت خنقًا.

وقال وزير الداخلية، يوم الاثنين، إنه ليست هناك أدلة تشير إلى أن قتلها مرتبط بعملها الصحافي.

لكن وسائل الإعلام ركزت على القضية التي كانت مارينوفا تتناولها في الآونة الأخيرة، ففي آخر حلقة من برنامجها التلفزيوني في الـ30 من سبتمبر أيلول، استضافت صحافيين كانا يحققان في قضية فساد محتملة تتعلق بأموال من الاتحاد الأوروبي ووعدت بأن يقوم برنامجها (ديتيكتور) بتتبع الأمر.

وبفضل فحص الحمض النووي تم تحديد هوية متهم بقتل مارينوفا إذ يطابق حمضه النووي الحمض النووي الذي عثر عليه على ثياب وجسم المغدورة.

وألقي القبض على المتهم في ألمانيا التي هرب إليها بعد تنفيذ الجريمة، وقالت السلطات البرلغارية إنها تترقب تسلمه من السلطات الألمانية.

والمتهم بلغاري يدعى سيفيرين كاريسيميروف وليه سجل جنائي مرتبط بالسرقة.

وقالت السلطات البلغارية إنه لا دليل واضح على ارتباط جريمة القتل بطبيعة عمل المذيعة.

غير أن موقعًا شهيرًا للتحقيقات الاستقصائية أكد أن الجريمة كانت رسالة ترويع وتخويف للصحافيين من فتح مثل هذه الملفات