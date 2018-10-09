اختبار جديد للمخدرات باستخدام البصمة فقط‎

طورت شركة بريطانية اختبارًا ثوريًا جديدًا للكشف عن تعاطي المخدرات يعمل عن طريق اكتشاف آثار المواد المخدرة من العرق الموجود على أطراف الأصابع، ويمكن استخدامه أيضًا لاختبار الموتى.

ويمكن أن يكشف الفحص عن وجود الحشيش، والكوكايين، والأفيونيات، والأمفيتامينات، ويستغرق خمس ثوانٍ فقط لجمع عينة باستخدام صندوق خاص.

وتقوم ماكينة Intelligent Fingerprint Reader بتفسير البيانات، ويمكن أن تظهر النتائج في غضون 10 دقائق.

ويعمل نظام البصمات الذكي من خلال البحث عن آثار للمخدرات في عرق بصمات الأصابع.

والماكينة، التي طورتها الشركة البريطانية Intelligent Fingerprinting قادرة على تجاهل الآثار المرتبطة بالعقاقير على الأوراق النقدية أو من خلال الاتصال الجسدي مع شخص يستخدم المخدرات.

ومزايا اختبار بصمات الأصابع أمر مهم لأنه أكثر أمانًا وصحةً من اختبارات الدم، ومسحات اللعاب، واختبارات البول، كما أنه لا يتطلب نفس المستوى من التدريب اللازم لإجراء فحص الدم، ولا يستدعي الحاجة إلى مشاهدة شخص يتبول للتأكد من أن العينة هي في الواقع خاصة به.

كما لا توجد حاجة إلى مرافق خاصة للتخلص من المخاطر البيولوجية، ما يجعل الاختبار أكثر عملية في مجموعة واسعة من الأماكن، وهذا يعني أن أرباب العمل يمكنهم اختبار الموظفين، لا سيما في المجالات التي تنطوي على القيادة، أو استخدام الآلات الثقيلة.

والقدرة على اختبار الموتى تعني أيضًا أن الطبيب الشرعي يمكنه استخدام النظام للحصول على فكرة بشكل أسرع عن سبب الوفاة، ويمكنه أن يساعد الشرطة في إجراء تحقيقاتها.