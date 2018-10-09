على المسرح.. معلم يتحرش بطالبة ويحاول تقبيلها بالقوة

قررت وزارة التربية والتعليم المصرية، اليوم الثلاثاء، استبعاد معلم تحرَّش بطالبة في الصف الأول الثانوي، وحاول تقبيلها وجذبها نحوه، وسط زيادة حالات التحرش في المدارس المصرية بحسب بيانات رسمية.

واستبعد مدير عام إدارة بنها التعليمية في محافظة القليوبية شرق القاهرة، مدرس المسرح في مدرسة الشيماء الثانوية للبنات، بعدما تحرّش بطالبة وحاول تقبيلها كرهًا خلال عقده لجنة لاكتشاف مواهب الطالبات على مسرح المدرسة بصحبة زملائها.

وشهدت مدرسة الشيماء حالة من الغضب بين أولياء الأمور والطلبة بعد واقعة التحرش، وتقدموا بطلبات تظلم، والتماس، وشكاوى، حول الواقعة والمضايقات التي أقدم عليها مدرس المسرح في المدرسة ويدعى “ج. أ”.

وبحسب التحقيقات التي أجرتها إدارة المدرسة، فإن المدرس استدعى بعض الطالبات إلى مسرح المدرسة لاكتشاف مواهبهن، ثم طلب منهن الانصراف عدا واحدة بحجة أنه يريد اكتشاف موهبتها، إلا أنها تفاجأت باندفاعه نحوها، ومحاولة تقبيلها، ولكنها دفعته ولاذت بالفرار إلى فناء المدرسة.

وعقب الانتهاء من التحقيقات وسماع أقوال الطالبات، أخطرت مديرة المدرسة الإدارة التعليمية التابعة لها والتي قامت باستبعاده ونقله فورًا إلى مدرسة أخرى للبنين.