صحفيات يوجهن اتهامات لوزير هندي بارتكاب تجاوزات جنسية‎ بحقهن

المصدر: أ ف ب

تعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية في حكومة ناريندرا مودي في الهند، اليوم الثلاثاء، لاتهامات بالتحرش الجنسي، وجهتها صحفيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحفيات على “تويتر” أن إم.جي أكبر، وهو رئيس تحرير سابق معروف، عين نائبًا لوزير الخارجية، أجرى مقابلات توظيف في غرف في فندق فخم وارتكب تجاوزات جنسية بحقهن عندما كن في بداية مهنتهن الإعلامية.

وقالت بريا راماني، أولى تلك الصحفيات اللواتي اتهمت الوزير علنًا، إن أكبر هو رئيس التحرير الذي لم تكشف هويته عندما كتبت عن تصرفه غير اللائق في مقالة العام الماضي.

وأضافت راماني أنها كانت في الـ 23 من العمر، عندما اتصل بها أكبر لإجراء مقابلة عمل في فندق في بومباي قبل نحو 20 عامًا.

وكتبت، في مقالة أعادت نشرها على “تويتر”، الإثنين، أن أكبر “خبير في إجراء الاتصالات الهاتفية المشينة والنصوص والإطراءات غير اللائقة وعدم قبول الجواب بالرفض”.

وقالت: “أنت تعرف كيف تقوم بهجمات، كشفك علنًا لا يزال ثمنه باهظًا، وكثير من الشابات غير قادرات على تحمله”.

وتجاهلت وزيرة الخارجية سوشما سواراج الصحفيين عندما سئلت عما إذا كانت تعتزم فتح تحقيق في الاتهامات.

وأكبر، الذي كان رئيس تحرير صحف هندية بارزة مثل “ذا تلغراف” و”إيجيان إيج” و”صنداي غارديان”، هو عضو في البرلمان أيضًا، ولم يرد بعد على الاتهامات.

وقالت صحفية أخرى، طلبت عدم الكشف عن اسمها، إنها رفضت عرض عمل بعد “مقابلة أجريت جلوسًا على سرير في غرفة في فندق أعقبها دعوة لشرب كأس”.

كما ذكرت صحفية أخرى أن أكبر “حول الحياة في العمل جحيمًا” عندما رفضت عروضه الجنسية.

ولجأت العديد من النساء في الهند في الأيام الماضية إلى مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن انتهاكات جنسية، وأعطين الجرأة لأخريات للتحدث عن تجاربهن.

ووجهت اتهامات لشخصيات معروفة في السينما والمسرح وصحفيين كبار باستغلال مواقعهم؛ لارتكاب تجاوزات بحق نساء.

ويبدو أن الحملة بدأت بعد أن اتهمت الممثلة تانوشري دوتا الممثل المعروف نانا باتيكار بالتصرف بشكل غير لائق خلال تصوير فيلم قبل 10 سنوات.

واستقال رئيس تحرير القسم السياسي في صحيفة “هندوستان تايمز” البارزة، أمس الإثنين، وسط اتهامات بسوء السلوك الجنسي.