عراقية تحرق نفسها بعد ارتباط زوجها بأخرى

ذكر مصدر أمني في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، أن امرأة أقدمت على حرق نفسها بعد ارتباط زوجها من امرأة ثانية.

ووفق “السومرية نيوز” المحلي، قال المصدر: إن المرأة هي أم لأربعة أطفال وأقدمت اليوم على حرق نفسها داخل منزلها في إحدى المناطق شرقي بغداد، بعد أن قام زوجها بالزواج من امرأة ثانية، ما أدى إلى موتها في الحال.

وتوجهت الجهات الأمنية لموقع الحادثة، وتم نقل الجثة للطب الشرعي، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

وشهد العراق في السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات الانتحار والجرائم، على خلفية التغيرات التي شهدها المجتمع منذ عام 2003.