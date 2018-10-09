إيران تعدم شخصًا اغتصب أكثر من 40 امرأة

نفذت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق “رامين مجيدي فر”؛ بعد اعترافه وإدانته باغتصاب أكثر من 40 امرأة، بالإضافة إلى تعاطي المشروبات المحظورة والتورط بقضايا اختطاف.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن “السلطات القضائية في مدينة همدان غرب إيران، نفذت اليوم حكم الإعدام بحق رامين مجيدي فر، بعد اعتقاله في 30 من سبتمبر الماضي”.

ونقلت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للقضاء الإيراني، أن “مجيدي فر اعترف خلال محاكمته بمدينة همدان، بارتكاب جرائم واغتصاب“، مضيفة أنه “اعترف بارتكاب 10 حالات اغتصاب وعمليات خطف في المرحلة الأولى من التحقيقات معه”.

وقال مصدر في القضاء الإيراني للوكالة، إنه “في الجلسة الثانية من محاكمته، اعترف بإقامة أكثر من 40 علاقة غير شرعية مع الفتيات والنساء المتزوجات اللاتي أجبرهن على ممارسات غير أخلاقية وشرعية، وقام بتصويرهن في الأشهر الأخيرة”، مضيفًا أنه “استخدم كاميرا خفية، وقدم صورًا ومقاطع فيديو لهذه الاعتداءات التي استخدمها لتهديد الفتيات”.