عراقي يقتل أخيه وينتحر أمام أنظار والدتهما (صورة)

كشف مصدر أمني في بابل بالعراق، اليوم الثلاثاء، أن شخصًا أقدم على قتل أخيه، ومن ثم أقدم على الانتحار في مكان عام.

وقال المصدر، إن “شخصًا قام اليوم بقتل أخيه؛ بسبب عقار قرب دائرة التسجيل العقاري في بابل، ومن ثم أقدم على الانتحار”.

وأفادت معلومات، أن الشقيقين قتلا بعضهما البعض؛ بسبب خلاف على الميراث (عقار سكني)، في دائرة التسجيل العقاري، وذلك أمام أنظار والدتهما.

وأضاف المصدر، أن “الجثتين تم نقلهما إلى الطب العدلي”، بحسب ما أورده موقع “السومرية نيوز”.

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن ملابسات الجريمة من قبل الجهات المعنية، إلى حد اللحظة.