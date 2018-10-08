أب عربي يقتل ابنه المعاق

قررت النيابة العامة في منطقة مصر القديمة حبس رجل مصري 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل نجله المعاق، ودفنه أسفل “مصطبة أسمنتية” داخل غرفة بعقار بمنطقة الجيارة.

وتعود تفاصيل القضية عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على عظام لجثة شاب متحللة منذ شهرين، أسفل مصطبة أسمنتية بعقار في منطقة “الجيارة”.

وكشفت التحريات، أن القهوجي استأجر الغرفة منذ فترة، وقام بقتل نجله المعاق والمصاب بضمور في العضلات، وخشية من افتضاح أمره، أقام مصطبة خرسانية ودفن فيها الضحية.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة؛ للتخلص من عبء نجله، وعدم قدرته على مصاريف العلاج.