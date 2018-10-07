إيران تعتقل زوجة رئيس شركة اختلس أموالًا طائلة (صور)

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، يوم الأحد، زوجة رئيس شركة “سكة ثامن” لبيع وشراء العملات الذهبية، فرهاد زاهدي فر، الذي فر من البلاد، الإثنين الماضي.

وفر الزوج زاهدي فر بعد، إفلاس شركته واختلاسه 150 تريليون ريال إيراني، لكن طهران تمكنت السبت الماضي من اعتقاله بمساعدة الشرطة الدولية وإعادته إلى البلاد من تركيا.

وقال حاكم مدينة “تبريز” في شمال شرق البلاد عليار راستكو، إن “السلطات تمكنت من اعتقال زوجة فرهاد زاهدي فر، في مطار مدينة تبريز وتم تسليمها إلى السلطات القضائية”.

وأشار لوكالة أنباء “فارس نيوز” إلى أن “زوجة فرهاد كانت تريد الهروب من إيران إلى أحد الدول المجاورة”، دون الكشف عن هوية المعتقلة والدولة التي كانت تنوي الهروب إليها.

وكان المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، قال أمس الأحد، إن “السلطات التركية ساعدت الشرطة الإيرانية في اعتقال فرهاد زاهدي فر، الذي أراد الهروب من تركيا إلى بلد آخر”.

وأوضح أن “رئيس شركة ثامن هرب من إيران منذُ 20 يومًا تقريبًا وتمت استعادته مساء يوم الجمعة الماضي من تركيا إلى مطار الخميني الدولي بالعاصمة طهران، وسيتم تقديمه للمحاكمة”، مشيرًا إلى وجود 500 شكوى مرفوعة ضده.

وأكد المسؤول الإيراني تورط أشخاص وأقارب فرهاد زاهدي فر في عملية اختلاس الأموال الطائلة من الإيرانيين، منوهًا إلى اعتقال بعضهم وهروب آخرين خارج إيران.

وبدأت الشركة نشاطها في عام 2016، ويعمل في موقعها الرسمي نحو 3000 موظف، وفي شهر حزيران/يونيو من عام 2017، حصل موقع الشركة على رخصة من وزارة الصناعة والتجارة، ونال رمزًا للثقة الإلكترونية، الأمر الذي يسمح له بتلقي الحوالات والدفع الإلكتروني والشراء والبيع.