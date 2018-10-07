عصابة سعودية تسرق 15 جهاز صراف آلي.. وهكذا انتهت مغامرتها

ألقت أجهزة الأمن السعودية في المدينة المنورة، القبض على عصابة تتألف من سعوديين وباكستاني، في العقد الرابع من العمر، بعدما تورطوا بسرقة 15 جهاز صراف آلي في المدينة المنورة وجدة وتبوك.

وأوضحت شرطة المنطقة أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال التي تباشرها الجهات الأمنية، ونتائج التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن المتورطين بارتكابها، أسفرت عن القبض على العصابة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن المتهمين، أقروا، بعد توفر الأدلة على تورطهم في سرقة أموال من أجهزة صرف آلي، بسرقة 15 جهاز صراف آلي في المدينة، وجدة، وتبوك، وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.