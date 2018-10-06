زعم أنه سيُخرج جنيًا منه.. اعتقال “مشعوذ” قتل شابًا في غزة

أثارت حادثة وفاة شاب فلسطيني ثلاثيني شمال قطاع غزة، على يد مشعوذ حالة من الاستياء، حيث تُوفي بينما كان المشعوذ يزعم أنه يقوم بإخراج جني مسّه.

وبحسب أقارب المُتوفى، فإن ذوي الشاب الضحية كبلوه واقتادوه إلى “شيخ” لإخراج جني قالوا إنه مسَّه، وتسبب له باضطرابات نفسية وجسدية، لكن الشاب فارق الحياة خلال جلسة العلاج التي كانت تُجرى له.

واعتقلت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، المشعوذ وذويّ الشاب بسبب مشاركتهم بتكبيله وضربه برفقة المشعوذ الذي كان يعالجه؛ لمحاولة إخراج الجني من جسده.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في غزة، أيمن البطنيجي:”فيما يتعلق بسبب الوفاة أو كيفيتها، وهل هي نتيجة السحر أو ما يسمى بالشعوذة، فسيتم عرض الموضوع على الطواقم الطبيبة”.

وأضاف أنّ “التحقيق ما زال جاريًا، وتم اعتقال أكثر من شخص على ذمة القضية، بمن فيهم والد الضحية وإخوته بسبب ضربه قبل الوفاة”.

وبحسب مصادر محلية “زعم المشعوذ أنه طلب من الجني أن يخرج من أصبع قدم الشاب المُتوفى، إلا أنه خرج من رقبته ما أدى لانسداد أحد الشرايين المغذية للمخ ووفاة الشاب”.