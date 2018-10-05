عصابة بالكويت تربح عشرات الآلاف من الدنانير باستغلال اسم شركة شهيرة للعطور

تمكنت الجهات الأمنية في دولة الكويت، من إنهاء نشاط 3 وافدين يعملون في شركة كبرى لبيع العطور؛ وذلك لقيامهم بالإضرار بسمعة الشركة وتربّح عشرات الآلاف من الدنانير.

ووفق صحيفة “25 فبراير” المحلية، تم ضبط الوافدين الثلاثة، الذين شكلوا فيما بينهم عصابة، مستغلين اسم الشركة التي يعملون فيها، وكونها موضع ثقة للمتعاملين معها، ومنتجاتها معروفة وتباع بأسعار غالية، حيث تمت مداهمة شقة حوّلها الجناة الثلاثة إلى وكر لتصنيع العطور في السالمية، وضبط داخلها عبوات عليها ملصقات الشركة، لكنها منتجات صنعت بشكل بدائي، أو عطور رخيصة الثمن.

وأقرّ الوافدون الثلاثة خلال التحقيقات، بأنهم اتفقوا فيما بينهم على التربّح واستغلال اسم الشركة التي يعملون فيها، من خلال استغلال العبوات الخاصة بالعينات، وذلك بإعادة تعبئتها بعطور مقلدة يحصلون على قيمتها لحسابهم.

وتبين أن الوافدين جميعهم من جنسية عربية واحدة، ويعملون في 3 أفرع مختلفة.

وقال مصدر أمني، إن محامي الشركة أبلغ الجهات الأمنية بوصول شكاوى للشركة عن بيع منتجات مقلدة باعتبارها أصلية، مطالبًا بوقف المسؤولين عن الأمر، خاصة أنها أضرت بالشركة.

وإثر تحريات، تمكن رجال الأمن من الوصول إلى 3 بائعين يعملون في أفرع مختلفة، حيث قاموا بتصنيع العطور وشراء عطور مقلدة ورديئة واستغلال عملهم في الأفرع وبيعها على أنها تعود للشركة، فيما استولوا على حصيلة البيع غير المشروع لحسابهم.

وبمداهمة الشقة، تم ضبط الوافدين الثلاثة، الذين يستأجرون الشقة لتصنيع العطور المقلدة، وعُثر فيها على المضبوطات، واعترف الجناة بنشاطهم الذي يمارسونه منذ شهور.