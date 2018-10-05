سرقة مجوهرات ثمينة من فيلا أميرة مغربية

فتحت الجهات الأمنية في المغرب، تحقيقًا وسط تكتم شديد، وذلك في عملية سطو تعرّضت لها فيلا أميرة مغربية نواحي مدينة الرباط، حيث تمت سرقة مجوهرات ثمينة، حسب موقع “يا وطن” المغربي.

ورغم وجود كاميرات للمراقبة، تمكن اللصوص من تسلق جدران إقامة الأميرة بطريقة احترافية.

السرقة التي وقعت مطلع الأسبوع الجاري، خلقت حالة استنفار قصوى في صفوف قوات الأمن؛ كون المنطقة التي وقعت فيها السرقة منطقة أمنية حساسة، يقيم فيها كبار المسؤولين والشخصيات المغربية.

وأفاد مصدر مطلع على الملف، أن الشرطة انتقلت إلى المكان ورفعت 30 بصمة، حسب نفس المصدر.

وانضمت عدة أجهزة أمنية وفريق من المحققين إلى ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالتقصي؛ لمساعدتهم في فك لغز الجريمة.