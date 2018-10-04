إدانة عربي بانتهاك خصوصية ممثلة إماراتية شهيرة

أدانت محكمة استئناف أبوظبي في دولة الإمارات شابًا من جنسية عربية، اتُهم بالتعدي على خصوصية ممثلة إماراتية مشهورة (لم تسمّها) بأن قام بنقل صورها الفوتوغرافية، ووضعها في مقطع فيديو يقوم بالتشهير بالممثلة عبر برنامج “اليوتيوب”، الأمر الذي عرّضها للسب والقذف من قبل أشخاص آخرين.

وبحسب صحيفة “البيان” المحلية، أصدرت المحكمة حكمًا بالحبس لمدة 3 أشهر على المتهم مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم (5,479 دولار)، وإلزامه بالرسوم القضائية، كما أمرت بإحالة مطالبات التعويض التي تطالب بها الممثلة إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيها.

وفي التفاصيل، تقدمت الممثلة بدعوى قضائية تتهم فيها شابًا عربيًا بارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات، لتتم إحالته إلى المحكمة المختصة، فيما أنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه، مبينًا أنه قام فقط بنقل مقطع فيديو متداول من قبل آخرين، وأنه قام بنسخ جزء من ذلك المقطع وإرساله كرسالة خاصة إلى الممثلة.