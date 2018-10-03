طفل أمريكي كاد يُحدث مجزرة في مدرسته بعد تهديد زملائه بمُسدس (صور)

كاد طفل أمريكي أن يُحدث مجزرة جديدة في إحدى مدارس الولايات المتحدة، بعد أن أحضر مسدسًا حقيقيًا من منزل ذويه إلى مدرسته الابتدائية، وأشهره في وجه زملائه.

وأعلنت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية أنها اعتقلت الطفل الذي يدرس في الصف الثالث الابتدائي، حيث من المقرر نقله إلى مرفق للأحداث.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الطفل الذي لم يكشف عن اسمه، ويبلغ من العمر تسعة أعوام، أشهر المسدس في الفصل، وبوجود المدرس، وقال لزملائه: “هل ترون هذا، إنه مسدس حقيقي”، ثم هددهم بإطلاق النار عليهم.

وعندما شاهد المعلم المسدس أبلغ إدارة المدرسة، والتي بدورها أبلغت الشرطة، حيث سحبت السلاح من الطفل واعتقلته، بدون وجود إصابات.

وشهدت ولاية فلوريدا في فبراير/ شباط الماضي، حادثًا دمويًا في مدرسة ثانوية، حيث أحضر أحد طلابها مسدسًا، وقتل 17 شخصًا في مدرسته، مما أدى لإنشاء طلاب الولاية الأمريكية حركة “لايف”؛ لمنع عنف السلاح في المدارس.