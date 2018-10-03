الكويت تحتجز الخادمة التي اعتدت على طفل معاق في باص (فيديو)

احتجزت الجهات الأمنية في دولة الكويت الخادمة التي اعتدت بالضرب على طفل معاق خلال توصيله إلى مدرسته في منطقة “صباح السالم”، ووجَّهت لها تهمًا تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء والطفل.

وبرَّرت المتهمة، التي ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تضرب الطفل داخل باص، أن ضربها له كان بسبب قيامه بفتح الباب الخلفي للباص.

وتسبب الفيديو المتداول بغضب واسع بين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما دفع الداخلية إلى إصدار بيان أكدت فيه إحضار قائد الباص والخادمة وفتح تحقيق معهما بعد الواقعة.

بدوره، كتب والد الطفل ويدعى تامر العتيبي، أنه ومنذ واقعة الاعتداء على ابنه (وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة) لم يذق النوم، مستنكرًا إقبال الشركات على العمالة السيئة وإهمال تركيب كاميرات مراقبة.