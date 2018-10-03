مصري يحاول تهريب آثار فرعونية وهذه نهايته

أمرت النيابة المصرية الأربعاء، بسجن صاحب محل مشغولات ذهبية ونجله، مدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما 70 من القطع الأثرية، بقصد الاتجار بها عبر تهريبها وبيعها خارج البلاد.

كما أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بعرض المضبوطات على لجنة من خبراء الآثار لفحصها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، ظريف سالم 78 عامًا ونجله منتصر، بعدما ورد بلاغ بتخزينهما قطعًا أثرية قاما بشرائها من بعض المواطنين.

وكشفت التحقيقات أن القطع الأثرية تشمل تماثيل وأواني وقطعًا حجرية وبرونزية فرعونية.

واعترف المتهمان خلال التحقيقات، بشرائهما القطع من قبل مواطنين توصلوا إليها بعد الحفر عليها، موضحين أنهما كانا يمهدان لتهريبها إلى خارج البلاد.