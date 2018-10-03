مصر تطالب الكويت بنتائج التحقيق في “جريمة حولي”

طالبت وزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج اليوم الأربعاء، السلطات الكويتية بنتائج التحقيقات الخاصة بتعرّض أسرة كاملة إلى الحرق بمنطقة حولي، والذي نتج عنه وفاة الزوج والزوجة، وإصابة طفليهما.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها تلقت معلومات أوَّلية بوقوع الحادث إثر حريق نشب بشقتهم بسبب ماس كهربائي نتج عن انفجار شاحن الموبايل، لافتة إلى أن تلك المعلومات غير كافية وتحتاج إلى دلائل وقرائن مادية.

وأعلنت جهات رسمية مصرية عن إرسال لجنة بينها أعضاء بالنيابة العامة لمتابعة التحقيقات في القضية، وإنهاء الإجراءات الخاصة بإعادة أفراد الأسرة لأرض الوطن.

ورجَّحت مصادر بوزارة الخارجية أن تقوم مصر برفع دعوى قضائية ضد الشركة المصنعة لشاحن الموبيايل حال التأكد من تسببه في وقوع الحريق.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ “إرم نيوز”، أن مصر طلبت معلومات كاملة ودقيقة حول الحادث لوضع آليات واضحة للتحرك القانوني.

يشار إلى أن مصريًّا وزوجتَه يقيمان في الكويت لقيا مصرعهما، وأصيب الابن والابنة بإصابات بالغة إثر حريق شبَّ بشقتهما بسبب ماس كهربائي.

وسارعت السلطات الكويتة إلى التعامل مع الحريق الذي شبَّ في شقة المواطن المصري ويدعى إيهاب عدلي شاكر والمقيم بمنطقة حولي.